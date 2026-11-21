Питання членства України у НАТО залишається на порядку денному переговорів із союзниками. Водночас говорити про конкретні терміни чи рішення поки зарано – усе залежатиме від того, коли та як закінчиться війна.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами.

Чому Зеленський назвав членство в НАТО найзрозумілішою гарантією безпеки?

За словами глави держави, питання вступу України до Альянсу неодноразово порушували під час зустрічей Коаліції охочих. Таку перспективу підтримують Франція та інші союзники, а США також долучилися до обговорення.

Зеленський наголосив, що членство України посилило б не лише нашу державу, а й сам НАТО – завдяки українській армії та її бойовому досвіду.

Найзрозуміліші гарантії безпеки для України – це членство України в НАТО. І найзрозуміліше посилення НАТО – це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників. Безумовно, це влаштовує обидві сторони – і Україну, і НАТО,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що поки зарано робити висновки, чи стане Україна членом Альянсу. Це залежатиме від обставин і умов завершення війни.

Чому членство в НАТО може бути вигіднішим для України?

Президент пояснив, що поза Альянсом Україні доведеться самостійно забезпечувати всі ключові оборонні спроможності. Йдеться не лише про утримання мільйонної армії, а й про власну авіацію, артилерію, достатню кількість ракет і можливість самостійно захищати повітряний простір.

Натомість членство в НАТО, за словами Зеленського, дало б змогу використовувати спільні оборонні можливості союзників.

Це точно буде дешевше для всіх,

– підсумував президент.

Раніше Зеленський також коментував можливість вступу України до НАТО в межах мирних домовленостей. Зокрема, американські переговорники порушували питання, чи готова Україна вийти з Донбасу в обмін на членство в Альянсі.

Водночас Зеленський наголошував, що саме від позиції Вашингтона значною мірою залежить перебіг мирних переговорів. Президент зазначав, що США мають більше впливу на цей процес, ніж Росія, адже багато залежить від волі американської сторони.