Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картки законопроєктів 4220-IX та 4221-IX, оприлюднені на сайті Верховної Ради України.

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До коли в Україні продовжили воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Таким чином вони триватимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Ще 14 січня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Наступного дня парламент проголосував за відповідні законопроєкти.

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Зауважимо, строк дії воєнного стану продовжують кожного разу на 90 днів. Його було введено в день початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року.

Коли уже продовжували воєнний стан

В Україні воєнний стан уже неодноразово продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;

з 14 лютого до 13 травня 2024 року;

з 13 травня до 11 серпня 2024 року;

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив у ефірі телемарафону, що в Україні не може бути ні президентських, ні парламентських виборів в умовах воєнного стану. Після скасування воєнного стану вибори можна буде провести, зазначив він і на це не доведеться "чекати роками".