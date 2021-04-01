Ніхто не казав, що буде легко, – Зеленський продовжуватиме переговори з Росією попри ескалацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме прагнути припинення вогню на Донбасі. Однак, за його словами, процес перемовин нелегкий.

Глава держави зазначив, що стратегія української влади – обов'язковий мир, повернення наших територій і людей.

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Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що ескалація на Донбасі помітна з початку 2021 року. Її причиною є:

санкції проти Медведчука;

тверда позиція щодо незалежності України;

підтримка з боку західних партнерів.

За його словами, все це дратує ворога, "який вдерся на Донбас і окупував Крим".

Під час засідання ТКГ 31 березня Росія не підтримала пропозицію України про повернення до режиму тиші на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-яких провокацій.

Він додав, що "наша армія – це не лише сила та міць, а й також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність".