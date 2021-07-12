Несправедливо, – Зеленський про бажання Меркель і Макрона зустрітися з Путіним

12 липня 2021 , 18:26
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Джерело:

LRT

Володимир Зеленський не вважає зрадою бажання Ангели Меркель та Еммануеля Макрона зустрітися з Володимиром Путіним. Однак український президент наголосив, що це несправедливо до України.

Зеленський нагадав про війну з Росією на Донбасі. Президент зазначив, що таке бажання означає, мовляв, ціна будь-якої війни становить 7 років.

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Зеленський сказав, що це означає нібито через 7 років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити, як і раніше.

Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення – ця зустріч не відбудеться,
– сказав Зеленський.

Що цьому передувало

  • Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Таку позицію підтримав президент Франції Еммануель Макрон.
  • Водночас лідери ЄС відхилили пропозицію. Особливо рішуче виступили проти країни Балтії.
  • Тому спільний з Путіним саміт ЄС не відбувся.
  • В Україні також відреагували на ситуацію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива щодо саміту є неприпустимою.
  • Україна вимагала пояснень від Франції та Німеччини щодо пропозиції. Потім представники країн пообіцяли, що надалі будуть радитись щодо таких рішень.
Автор: Ольга Музика