Несправедливо, – Зеленський про бажання Меркель і Макрона зустрітися з Путіним
12 липня 2021 , 18:26Читать новость на русском
Джерело:LRT
Володимир Зеленський не вважає зрадою бажання Ангели Меркель та Еммануеля Макрона зустрітися з Володимиром Путіним. Однак український президент наголосив, що це несправедливо до України.
Зеленський нагадав про війну з Росією на Донбасі. Президент зазначив, що таке бажання означає, мовляв, ціна будь-якої війни становить 7 років.
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Зеленський сказав, що це означає нібито через 7 років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити, як і раніше.
Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення – ця зустріч не відбудеться,
– сказав Зеленський.
Що цьому передувало
- Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Таку позицію підтримав президент Франції Еммануель Макрон.
- Водночас лідери ЄС відхилили пропозицію. Особливо рішуче виступили проти країни Балтії.
- Тому спільний з Путіним саміт ЄС не відбувся.
- В Україні також відреагували на ситуацію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива щодо саміту є неприпустимою.
- Україна вимагала пояснень від Франції та Німеччини щодо пропозиції. Потім представники країн пообіцяли, що надалі будуть радитись щодо таких рішень.