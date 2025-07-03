Абсолютні різні люди, – Зеленський вичерпно прокоментував розмову Трампа з Путіним
- Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп і Володимир Путін – абсолютно різні люди без спільних тем.
- Телефонна розмова Трампа і Путіна запланована на 3 липня, а розмова Зеленського і Трампа, ймовірно, відбудеться 4 липня.
У четвер, 3 липня, запланована розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна. Президент України не впевнений, що у них багато спільних тем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського на пресконференції.
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Що президент думає про контакти Трампа і Путіна
Володимир Зеленський, коментуючи розмову Трампа і Путіна, зазначив, що це абсолютно різні люди, які не мають спільних тем.
Але якщо ми говоримо про Україну, то ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. І я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення. Саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир,
– додав український лідер.
Зауважимо, телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна стартувала о 17:00 за Києвом. За її підсумками Кремль проведе брифінг, повідомив Пєсков.
Водночас розмова Зеленського і Трампа, ймовірно, відбудеться у п'ятницю, 4 липня. Ймовірно, вона стосуватиметься призупинення військової допомоги США.
На пресконференції український лідер наголосив, що розраховує на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які Європа не може надати. Перш за все це стосується ракет для систем Patriot.