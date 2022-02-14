Деякі країни натякають на ризики, – Зеленський про слова Пристайка щодо відмови від НАТО
Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна рухатись на шляху до членства в НАТО. Водночас він зазначив, що це дійсно викликає певні ризики.
Ризики пов'язані з реакцією Росії, – президент
Так глава держави прокоментував слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі. Заява Зеленського прозвучала на брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє 24 канал.
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Зеленський наголосив, що Україна хоче стати членами НАТО, адже це б гарантувало безпеку й територіальну цілісність. Крім того, курс в Альянс закріплений в Конституції.
У тому, що сказав посол, треба звернути увагу на деякі деталі. Сьогодні багато журналістів і лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна не ризикувати й не підіймати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Ці ризики пов'язані з реакцію Росії,
– зазначив президент.
Він зауважив, що важливо, аби партнери підтримували Україну на шляху до НАТО. Щоб питання відкритих дверей не було лише мрією, до якої ми йдемо.
Зеленський прокоментував слова посла про відмову від членства в НАТО: відео
Що цьому передувало
- Вадим Пристайко в інтерв'ю іноземним ЗМІ припустив, що Україна може відмовитися від членства в НАТО, якщо це допоможе уникнути війни. Однак згодом додав, що це практично неможливо, оскільки курс в Альянс прописаний у Конституції.
- В Офісі Президента запевнили, що членство в НАТО є безумовним пріоритетом для Києва.
- Згодом у Міністерстві закордонних справ пояснили, що слова Пристайка вирвали з контексту. Водночас Україна готова йти на будь-які формати діалогів, аби зберегти мир.
- Спікер парламенту Руслан Стефанчук запевнив, що зміни до Конституції у Раді зараз не обговорюють.