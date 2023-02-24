Зеленський прокоментував тезу, що росіян не вдасться вигнати з України

Володимир Зеленський прокоментував тезу щодо того, що росіян не вдасться вигнати з України. Мовиться про слова генерала Марка Міллі.

Український президент зауважив на пресконференції, що він знайомий з генералом. Проте він не чув цих слів від голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, інформує 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про тезу генерала

Володимир Зеленський зауважив, що він поважає думки військових, особливо партнерів, які постійно нас підтримують та є лідерами допомоги.

Якщо дійсно Міллі так думає, то, напевне, я б дійсно почув такі думки, це перше. Друге – все залежить від підтримки. Тож генерал Міллі, якщо хоче, щоб ми швидше витиснули ворога з нашої держави – думаю, він (від нього це дуже залежить) повинен пришвидшити постачання зброї,

– заявив Зеленський.

Щодо підтримки США в цілому, то президент України зауважив, що найголовніша відповідь – приїзд Джо Байдена. Адже мовиться про віру в перемогу.

За словами українського лідера, допомога залежить від президента, Конгресу та суспільства.

"А генерал Міллі поки що не приїжджав", – сказав Зеленський.

Проте додав, що Україна запрошує.