Путін захворів владою: Зеленський про вибори в Росії та на окупованих територіях
Ввечері 17 березня президент України записав звернення до українців. В ньому Володимир Зеленський заявив, що жодної легітимності в "імітації виборів президента Росії немає та бути не може".
Нагадаємо, впродовж кількох днів, а саме з 15 по 17 березня у Росії проводили так звані "вибори" президента. Віддавати свої голоси за Путіна змушують й українців на тимчасово окупованих територіях.
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Путін "імітує" вибори в Росії
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами,
– зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином.
Очільник держави заявив, що за всі злочини, які російське військо вчинило на території України заради "Путінської довічної влади" – має бути справедлива відплата.
"Він (Путін – 24 Канал) боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", – резюмував Зеленський.
Про що свідчать дані екзит-полів в Росії: коротко
- За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, за Владіміра Путіна свої голоси віддали буцімто понад 87% виборців. Відразу ж хизуються, що попередній рекорд він побив у 2018 році, коли його буцімто підтримали 76,69% виборців.
- За онлайн-голосуванням у Москві у Путіна буцімто 89,1% голосів "За".
- Глава так званої "ДНР" Пушилін заявив, що на тимчасово окупованій частині Донецької області у Путіна безпрецедентний рівень підтримки – понад 95%.
- Згодом перші дані оприлюднили в ЦВК. Станом на 20:05 за Києвом опрацювали 24,4% протоколів. І що згідно з ними у Путіна 87,97% голосів. Тим часом Харитонов, один з кандидатів-маріонеток, набрав за цими ж результатами 3,8% голосів. А от у Даванкова – 3,73%, а Слуцького – 2,96%.
- Не обійшли стороною і результати так званих "виборів" на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей і в так званій "ЛНР". У першій за Путіна буцімто віддали 88,12% голосів після опрацювання 100% протоколів. На окупованій частині Запорізької області – 92,95% голосів, а у так званій "ЛНР" – 94,12% голосів.