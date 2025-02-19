Поміняти мене зараз не вийде, – Зеленський про заяву Трампа і 4% підтримки

Дональд Трамп заявив, що Зеленський має дуже низький рівень підтримки, а рівень довіри сягає лише 4%. Нині президент України прокоментував заяви американського лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Як відповів Зеленський на скандальні заяви Трампа

Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не коментує рейтинги з власних міркувань. Президент України поділився, що вважає такі коментарі щодо себе чи інших політиків недоречними. Він додав, що такі коментарі свідчать про проведення політичних змагань чи виборів, однак в Україні їх наразі немає.

Президент також додав, що зранку 19 лютого КМІС опублікував нові рейтинги. Зеленський зауважив, що знає їх, але не коментує. Водночас український лідер вирішив зробити виняток і прокоментувати рейтинги, адже цю тему вже підняв Дональд Трамп.

Сьогодні довіра до мене за КМІС – 57%. Я також чув 57% і більше з різних соцопитувань. Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то не вийде,

– наголосив Зеленський.

Коментуючи заяви про 4% підтримки, президент України назвав це дезінформацією. Зеленський наголосив, що така інформація надходить від Росії і є відповідні докази.

"Ці цифри (4% підтримки – 24 Канал) обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, відносимося до нього з великою повагою, живе у цьому дезінформаційному просторі", – додав український президент.

Водночас Зеленський повідомив, що протягом 1 – 2 тижнів разом з командою хоче зібрати результати соцопитувань з рейтингами довіри до президента України, президента США Дональда Трампа, до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, до лідера Туреччини Тайїпа Ердогана, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та найближчих партнерів України. Результати цих опитувань оприлюднять публічно та передадуть безпосередньо Трампу, аби розірвати російське дезінформаційне коло.

Зеленський наголосив, що нині для українців важливіші не питання рейтингів, а як захиститися від обстрілів. Крім того, за даними соцопитувань, другим важливим питанням є повернення полонених.

Раніше Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що Володимир Зеленський має низький рівень підтримки. За його словами, чинного президента України буцімто підтримує 4%.