Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді знову продовжити воєнний стан і мобілізацію. У лютому Рада продовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року.

Інформація про це з'явилася на сайті українського парламенту, інформує 24 Канал. Окрім цього, Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження мобілізації.

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На який термін продовжать воєнний стан в Україні

Обидва законопроєкти Зеленський вніс у Раду у понеділок, 1 травня. Дія воєнного стану та мобілізація буде продовжена на 90 днів.

Про це свідчить текст законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Ймовірно, голосування відбудеться 19 травня. Це буде сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.

Воєнний стан і мобілізація чинні в Україні з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти нашої країни.

Які обмеження діють під час воєнного стану