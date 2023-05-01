Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді знову продовжити воєнний стан і мобілізацію. У лютому Рада продовжила воєнний стан до 20 травня 2023 року.
Інформація про це з'явилася на сайті українського парламенту, інформує 24 Канал. Окрім цього, Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження мобілізації.
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На який термін продовжать воєнний стан в Україні
Обидва законопроєкти Зеленський вніс у Раду у понеділок, 1 травня. Дія воєнного стану та мобілізація буде продовжена на 90 днів.
Про це свідчить текст законопроєктів на сайті Верховної Ради.
Ймовірно, голосування відбудеться 19 травня. Це буде сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни.
Воєнний стан і мобілізація чинні в Україні з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти нашої країни.
Які обмеження діють під час воєнного стану
- Під час воєнного стану діють різні обмеження і заборони, в тому числі обмеження на виїзд за кордон, обов'язкова перевірка документів, введення комендантської години. Зазначимо, що в Україні в усіх регіонах, крім Закарпатської області, діє комендантська година.
- Крім того, може бути порушене право на недоторканність листування та телефонних розмов, а також свобода слова, діяльності ЗМІ та політичних партій.
- Разом з тим, може бути призупинено проведення виборів і референдумів.
- В Україні мобілізації підлягають здорові або обмежено придатні до служби чоловіки, незалежно від того, мають вони попередній військовий досвід чи ні.
- Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, якщо не застосовуються певні винятки.
- У разі отримання повістки чоловіки віком від 18 до 60 років мають прибути до ТЦК та СП в обов'язковому порядку. Важливо зазначити, що вручення повістки не обов'язково означає негайний призов до армії.