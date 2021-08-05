Святкуйте День Незалежності, – Зеленський просить жителів ОРДЛО протистояти окупації

Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей. Президент закликав протистояти атакам Росії, зокрема інформаційним.

Про це він повідомив під час великого інтерв'ю телеканалу "Дом" 5 серпня.

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Люди на окупованій території Донбасу та Криму, повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається та як їх окупували. Святкувати День Незалежності України. Я розумію, може, тихенько, не вивішуючи прапор на балконі. Але дітям вдома необхідно говорити, хто вони,

– зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що у школі необхідно акуратно пояснювати об'єктивну інформацію: "Це інформаційна перемога, яка набагато важливіша за кулю. Такі речі повинні люди всередині Донбасу робити".

Як повернути Донбас

Президент впевнений, що першим кроком для повернення Донбасу є припинення вогню. За його словами, у жодному разі не можна сідати за стіл переговорів з людьми, в руках яких зброя.

Важливим є виведення російських військ з тимчасово окупованих територій.

Після цього необхідно, щоб українські воїни взяли під контроль кордон.

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