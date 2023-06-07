Зеленський відповів, чи змінилася його позиція щодо переговорів з Путіним

Президент Володимир Зеленський відмовляється від мирних переговорів з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Дипломатія між Києвом і Москвою неможлива, поки Росія не виведе свої війська з України.

Зеленський прокоментував свою позицію щодо переговорів з Путіним під час спілкування з українськими журналістами, пише 24 Канал. Відповідаючи на питання, чи позиція щодо жодних переговорів з Путіним залишається незмінною, Зеленський сказав "так".

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Зеленський не змінив позицію щодо переговорів з Путіним

Водночас глава держави повідомив, що відбувається обговорення України із Заходом щодо майбутнього Росії. Президент вважає позитивним сигналом, що лідери Заходу почали говорити про майбутнє Росії.

За словами Зеленського, мінус цих обговорень полягає в тому, що деякі лідери шукають, як Росії вийти з цієї. Глава держави зазначив, що не хочеться, щоб цей процес відбувся за рахунок України.

Він запевнив, що Україна категорична в цьому питанні.

Що відомо про переговори України та Росії

На початку повномасштабного вторгнення Київ зробив декілька кроків, щоб завершити війну Росії. Проте Кремль не прийняв мирні пропозиції України.

Наразі відразу декілька держав намагаються посадити Україну за стіл переговорів. Мовиться про Китай, Бразилію, ПАР, Індонезію. Пекін навіть представив мирний план, який не включає виведення російських військ з України.

Водночас Захід підтримує позицію Києва, що переговори наразі не на часі. Крім того, західні партнери підтримують формулу миру Зеленського, яка передусім передбачає виведення російських військ з України.

Тільки після того, як російські військові покинути всі території України, Київ готовий сісти за стіл переговорів.

Крім того, важливо зазначити, що Кремль добивається переговорів, щоб заморозити війну в Україні. Москві вигідно тимчасово зупинити активні бойові дії, щоб відновити свою армію та ракетні запаси. Також Росія прагне зірвати очікуваний контрнаступ України.