Буш і Зеленський вперше проведуть публічну онлайн-зустріч: про що говоритимуть

Наступного тижня Зеленський проведе зустріч з колишнім американським лідером Джорджем Бушем-молодшим. Відомо, що це буде перша публічна зустріч політиків. Вона відбудеться в онлайн-форматі під час відкритого заходу у Далласі.

Цей діалог має закрити питання готовності Республіканської партії продовжувати підтримку України. Відомо, що вперше Зеленський та Буш поспілкувалися у квітні цього року. Тоді експрезидент США назвав українського колегу "Вінстоном Черчиллем нашого часу".

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Про що говоритимуть на зустрічі

Метою розмови буде наголосити на важливості продовження підтримки України у війні проти Росії. Директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша Девід Крамер повідомив, що Україна – передова у боротьбі за свободу та демократію. Крім того, він наголосив, що колишній президент Буш вірить у підтримку України.

Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб США надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе,

– сказав Крамер.

Посадовець заявив, що продовження підтримки України відповідає інтересам США в цілому. За його словами, це питання, в якому потрібно залишити партійну політику осторонь і визнати, що підтримка України США є життєво важливою. Це дає можливість нашій державі виграти цю війну.

Яку підтримку Україні надають західні партнери

Австрія та Франція оголосили про чергову військову допомогу. Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України. Франція планує передати Україні ще шість гаубиць Caesar. Повідомляють, що військова допомога має прибути до країни найближчими тижнями.

З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакета допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.

10 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає боєприпаси для систем ППО та ЗРК. Вартість озброєння, яке передадуть Україні, становить 400 мільйонів доларів. У Пентагоні наголосили, що будуть і далі допомагати нашій державі.

Відомо, що Франція має 12 батарей Crotale. Макрон не уточнив, скільки з них відправиться в Україну. Однак зазначив, що держава замінить ці системи на більш сучасні – Mamba.

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