Операція на Курщині та виробництво української зброї: Зеленський провів дві важливі наради

Президент Володимир Зеленський провів дві важливі наради. Одна з них стосувалася ситуації на фронті, передусім на Покровському напрямку, та операції в Курській області. Друга – розробці вітчизняної далекобійної зброї.

За словами президента, були обговорені найбільш важливі ділянки фронту. У нарадах взяли участь багато представників влади та військових.

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Зеленський обговорив ситуацію на фронті

Перша нарада пройшла за участю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Барилевича.

Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях. Окремо обговорили операцію в Курській області,

– розповів Володимир Зеленський.

Як зазначив голова держави, усі завдання операції наразі реалізовуються.

Важливо! Як раніше зазначив Сирський, з 6 серпня Україна взяла там під свій контроль уже 1294 квадратних кілометрів.

Влада підняла тему зброї

У другій нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", – зауважив Президент.