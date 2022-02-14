Новий кредит та антиросійські санкції: Зеленський провів переговори із Шольцом

Президент Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політик завітав до Києва вперше на цій посаді. Це сталось напередодні його поїздки до Москви.

Політики провели переговори, опісля яких вийшли до журналістів із спільною заявою, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що лідери затримались на півтори години. При цьому, за словами Зеленського, зустріч триватиме й далі.

До теми Зеленський зустрів Шольца у Києві: почались перемовини

Зеленський розповів, що вони з Шольцем говорили про загрозливу ситуацію біля наших кордонів. Президент запевняє, що позиції України та Німеччини щодо цієї теми збігаються.

Санкції та "Північний потік-2"

Зеленський наголосив, що на тлі загроз проти Росії слід застосувати серйозні санкції.

Обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти агресії. Моя позиція чітка, відома. Я вважаю, що вони є найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії і є застосуванням превентивних сигналів,

– сказав глава держави.

Крім того, президент не оминув тему "Північного потоку-2". Він переконаний, що Німеччина має стати гарантом збереження транзиту російського газу через територію України.

Зеленський запропонував започаткувати діалог в енергетичній сфері, під час якого напрацюють енергетичні гарантії та дієву підтримку української енергетики.

Постачання зброї

Зеленський натякнув, що для України зараз дуже важливою є закупівля озброєння та військової техніки. Тому президент порушив це питання під час перемовин з канцлером.

Німеччина дасть Україні 150 мільйонів євро

Німецький уряд відмовився надавати Україні оборонну зброю, бо нібито це може загострити конфлікт. Натомість виділили 5 тисяч захисних шоломів.

Шольц стверджує, що жодна країна фінансово не підтримувала Україну так, як Німеччина. Тому канцлер пообіцяв швидку виплату 150 мільйонів євро кредиту.

Німецький політик нагадав про відновлення роботи нормандського формату та зустріч радників. Шольц вкотре наголосив, що у ситуації на кордоні сподівається на дипломатію та діалог.



Зустріч Шольца та Зеленського / Фото Офісу Президента

Особливий статус Донбасу

Канцлер заявив, що Україна має надати законопроєкт про особливий статус Донбасу. Мовляв, в цьому його запевнив Зеленський. "Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу і місцевих виборів", – додав Шольц. Щодо документів мають провести дискусії. Український президент це не коментував.

Шольц пообіцяв санкції

Німеччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Шольц не бачить причин, чому Росія продовжує стягувати до кордонів війська. Канцлер застеріг, що будь-яка нова агресія спричинить серйозні антиросійські санкції. Політик обіцяє, що наголосить про це ще у Москві.

Якщо Росія порушить територіальну цілісність України, ми знаємо, що робити,

– наголосив Шольц.

Щоправда, які саме санкції введуть, канцлер не розповів. Про "Північний потік-2" Шольц теж промовчав.

Дивіться брифінг Зеленського й Шольца:

Що відомо про візит Шольца

Німецький канцлер прилетів до України 14 лютого. Вже 15 лютого Шольц полетить до Москви та говоритиме з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Перед своїми візитами Шольц чітко окреслив, що чекає від Росії деескалації. Він наголосив – подальша військова агресія Кремля матиме дуже серйозні наслідки.

Раніше ЗМІ писали, що під час зустрічі із Зеленським канцлер може погодитися на фінансову допомогу Україні.

Річ у тім, що зброю Німеччина не планує постачати Україні. Тому й розглядали інші варіанти допомоги.