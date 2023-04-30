Зеленський провів перемовини з Макроном: Франція надасть ЗСУ потужний бронетанковий пакет

Президент Володимир Зеленський 30 квітня поговорив з французьким лідером Емануелем Макроном. Однією з тем були перспективи ЗСУ на наступні 2 місяці.

Франція продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Глава держави подякував Макрону за це.

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Зеленський провів перемовини з Макроном

Президент розповів, що під час розмови з Макроном він подякував йому за всебічну та дієву підтримку України з боку Франції. Під час переговорів лідери:

Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру.

Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

Детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні – червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони,

– зауважив український лідер.

Він додав, що швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, адже це те, що значно посилює наші можливості.

"Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакета", – підсумував глава держави.

За інформацією Офісу Президента, розмова лідерів тривала понад годину. Окрему увагу вони приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому повинні:

ухвалити сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави,

започаткувати процедуру запрошення України до НАТО.

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