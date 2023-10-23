Зеленський провів важливу Ставку: йшлося виключно про одне

Володимир Зеленський 23 жовтня провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорювали лише одну тему.

Український лідер наголосив, що це була важлива Ставка. Йшлося виключно про фронт.

Читайте також Рятувальна операція у Харкові завершилася – відповідь буде: Зеленський звернувся до українців

"Працюємо далі над звільненням нашої землі"

"Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", – зазначив Зеленський.

Додав, що на засіданні отримали всю поточну інформацію. Окрім того, дали доручення військовим та розвідці.

Працюємо далі над звільненням нашої землі,

– підкреслив президент.

Зверніть увагу Як 8 Ізраїлів і 3 Хорватії: яка частина України замінована та скільки часу піде на розмінування

Президент провів кадрові перестановки в СБУ

Зауважимо, що у понеділок, 23 жовтня, стало відомо, що Зеленський звільнив декількох людей з ключових посад у Службі безпеки України та призначив нових. Зокрема: