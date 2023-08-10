Спеціальний формат Ставки: Костенко пояснив, що міг обговорювати Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 9 серпня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ставку провели у найвужчому колі людей з максимальною увагою до теми наступу.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко розповів 24 Каналу, що міг обговорювати Зеленський під час Ставки. Зокрема, мовилось про аналіз поточної ситуації та про комплексно-системний підхід.

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Найголовніше – наступ ЗСУ

Під час засідання Ставки говорили про найголовніше – наступ української армії. У ході розмови зосередились на аналізі поточної ситуації та розподілили завдання.

Думаю, у Президента багато питань: що вистачає, чого не вистачає. Наступ проглядатимуть керівники усіх напрямків та командувань. Вони говорять про проблемні питання – де ворог просувається, а де ми просуваємось, керівники пропонують свої заходи та операції,

– зазначив народний депутат.

Наразі потрібно розуміти стратегію – як нам рухатись далі. Контрнаступ йде повільно, але впевнено.

"Ми маємо розуміти, що війна може затягнутися не на місяць, і навіть не до кінця року. Треба будувати стратегію. Ми знаємо, що ця війна може перейти у таку Першу світову війну на виснаження. Війна регулярних армій закінчилась. Варто розуміти, що це комплексний захід і одна армія цього не зробить", – додав Костенко.



Народний депутат розповів, що обговорювали під час Ставки: дивіться відео

За його словами, аби Україна перемогла у війні із загарбницькою Росією, варто звернути увагу на комплексно-системний підхід, зокрема:

налагодження економіки;

будування оборонно-промислового комплексу;

введення нових дипломатичних відносин.

Таким комплексним рішенням можна виграти війну. Армія – це дуже важливо, але без правильного системного підходу з боку політиків та керівництва держави жодну війну не перемогти,

– резюмував Роман Костенко.

Що відомо про Ставку Верховного Головнокомандувача