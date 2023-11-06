Зеленський провів засідання Ставки щодо удару по 128-й бригаді: командира відсторонили

6 листопада 2023, 20:47
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 6 листопада провів засідання Ставки, головним питанням якого був удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі. Він повідомив, що командира бригади відсторонили на час слідства.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо удару по бригаді. Наразі слідство з'ясовує всі деталі та встановлює винних у трагедії. 

Дивіться також Росіяни "Іскандером" завдали удару по 128-й бригаді на Запоріжжі: все, що відомо про трагедію

Командира відсторонили

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада повідомив, що провів засідання Ставки. Головна тема – удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Доповідали військові, міністр оборони, голова СБУ, головний інспектор Міноборони.

Розмова стосувалася того, що вже вдалося з'ясувати, а також чиї накази створили передумови до трагедії. Командира 128-ї бригади відсторонили на час розслідування. 

Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога,
– повідомив Зеленський.

Важливо! У Генштабі згодом підтвердили усунення від виконання обов’язків за посадою командира за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам.

Президент України наголосив, що жодного уникнення відповідальності не буде.

Що відомо про трагедію

  • Росіяни 3 листопада вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. У ЗСУ офіційно підтвердили інформацію на наступний день.
  • Удар відбувся під час нагородження на честь Дня ракетних військ. За словами військових, бійців зібрали, вишикували, після чого росіяни завдали удару по місцю проведення заходу.
  • У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді повідомили про загибель 19 кращих бійців. У бригаді повідомили, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.
Автор: Дмитро Усик