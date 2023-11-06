Зеленський провів засідання Ставки щодо удару по 128-й бригаді: командира відсторонили
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 6 листопада провів засідання Ставки, головним питанням якого був удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі. Він повідомив, що командира бригади відсторонили на час слідства.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо удару по бригаді. Наразі слідство з'ясовує всі деталі та встановлює винних у трагедії.
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Командира відсторонили
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада повідомив, що провів засідання Ставки. Головна тема – удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Доповідали військові, міністр оборони, голова СБУ, головний інспектор Міноборони.
Розмова стосувалася того, що вже вдалося з'ясувати, а також чиї накази створили передумови до трагедії. Командира 128-ї бригади відсторонили на час розслідування.
Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога,
– повідомив Зеленський.
Президент України наголосив, що жодного уникнення відповідальності не буде.
Що відомо про трагедію
- Росіяни 3 листопада вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. У ЗСУ офіційно підтвердили інформацію на наступний день.
- Удар відбувся під час нагородження на честь Дня ракетних військ. За словами військових, бійців зібрали, вишикували, після чого росіяни завдали удару по місцю проведення заходу.
- У 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді повідомили про загибель 19 кращих бійців. У бригаді повідомили, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.