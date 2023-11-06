Зеленський провів засідання Ставки щодо удару по 128-й бригаді: командира відсторонили

Володимир Зеленський 6 листопада провів засідання Ставки, головним питанням якого був удар по 128-й ОГШБр на Запоріжжі. Він повідомив, що командира бригади відсторонили на час слідства.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо удару по бригаді. Наразі слідство з'ясовує всі деталі та встановлює винних у трагедії.

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Командира відсторонили

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 листопада повідомив, що провів засідання Ставки. Головна тема – удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Доповідали військові, міністр оборони, голова СБУ, головний інспектор Міноборони.

Розмова стосувалася того, що вже вдалося з'ясувати, а також чиї накази створили передумови до трагедії. Командира 128-ї бригади відсторонили на час розслідування.

Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога,

– повідомив Зеленський.

У Генштабі згодом підтвердили усунення від виконання обов’язків за посадою командира за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України. Матеріали розслідування після його завершення буде передано правоохоронним органам.

Президент України наголосив, що жодного уникнення відповідальності не буде.

Що відомо про трагедію