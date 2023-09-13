Ворог їх відчує, – Зеленський анонсував потужні результати засідання Військового кабінету

Український лідер провів засідання Військового кабінету. Президент наголосив, що російський агресор відчує результати.

Деталей Верховний Головнокомандувач не розкрив. Тож першими результати засідання дізнаються окупанти. Ворог їх обов'язково відчує, пише 24 Канал.

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Російські загарбники відчують результат

Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що засідання у вузькому колі осіб глава держави проводив і напередодні, 12 вересня. Український лідер зазначив, що на ньому говорили тільки про фронт. Зокрема, продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок.

Окрім того, йшлося про підготовку до зустрічних дій ворога: зведення укріплень, підсилення наших оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.

Зверніть увагу! У ЗСУ підтвердили удар по Корабельній бухті окупованого Севастополя. Зокрема, зазначили, що вранці 13 вересня наші захисники завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів.

До речі, джерела 24 Каналу у ГУР повідомили про ураження великого десантного корабля та підводного човна. Однак, не уточнили, про який саме тип суден мовиться. Також зазначили, що окрім плавзасобів, внаслідок удару є пошкодження судноремонтного заводу імені Орджонікідзе в Севастополі.