Зеленський розкритикував Шольца за спроби "зберегти рівновагу" між Києвом і Москвою

Президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца бути більш однозначним у взаєминах з Україною. Також глава держави розкритикував політика за його спроби "зберегти рівновагу" між Києвом і Москвою.

Шольц, ймовірно, приїде в Київ 16 червня. Разом з ним повинні прибути президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

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Шольц повинен бути більш однозначним

Зеленський зауважив, що Україні потрібен Шольц, щоб впевнитися у підтримці Німеччини. Водночас глава держави згадав про спроби канцлера "зберегти рівновагу" між Києвом і Москвою.

Він та його уряд мають прийняти рішення: не можна намагатися балансувати між Україною та відносинами з Росією,

– зауважив президент.

Німецький уряд часто звинувачують у політичних гойдалках. Своєю чергою, звичайні німці вже давно зробили свій вибір. Зеленський подякував їм за очевидну підтримку України

На думку президента, Шольц повинен бути більш однозначним у взаєминах з Україною. Канцлер має зайняти позицію, а не шукати, де "найменше болить у стосунках з Росією та Україною". Адже цей підхід не є правильним.

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Візит Шольца під час війни – дуже важливий

Президент зазначив, що перед початком повномасштабної війни з Росією Захід не відреагував на його заклики поставити країну-агресорку на місце. Зокрема, завчасно надавши Україні зброю. Водночас Німеччина почала підтримувати нашу державу набагато пізніше ніж інші країни.

"За поставками зброї Німеччина прийшла трохи пізніше деяких сусідніх з нами країн. Це факт", – додав глава держави.

Однак Зеленський наголосив, що візит Шольца під час війни є важливим. Проте ця поїздка не повинна обмежуватися лише фотографіями. Глава держави сподівається, що канцлер Німеччини оголосить у столиці про:

збільшення військової підтримки;

підтримку в наданні Україні статусу кандидата на вступ до ЄС;

посилення санкцій проти Росії.

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Коротко про можливий візит Макрона та Шольца до України

Шольц та Макрон, на відміну від низки інших світових лідерів, поки не відвідували Україну після початку повномасштабної війни. Однак вони постійно підтримують зв'язок із Зеленським.

Також лідери Франції та Німеччини постійно телефонують президенту Росії Володимиру Путіну. За це їх вже тривалий час критикують.

У ЗМІ 12 червня з'явилася інформація, що перед самітом G7 Макрон, Шольц і Драгі планують відвідати Україну.

Радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель повідомив, що президент планує приїхати в Київ 15 червня після того, як здійснить візит до Молдови. Разом з тим, він наголосив, що "ще нічого не вирішено".

Через декілька годин після своєї заяви Кассанель спростував власне повідомлення. Мовляв, він "не має повноважень це коментувати".

Водночас у Шольца відмовилися підтвердити його візит до України цього тижня.

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