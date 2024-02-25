Розмова з Путіним у 2019 році: Зеленський пригадав, що вони обговорювали віч-на-віч

Володимир Зеленський прокоментував свою розмову з Владіміром Путіним у 2019 році. Він пригадав, що це була довга розмова у різних тональностях.

Своїми спогадами президент поділився 25 лютого на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024". Президент зазначив, що тоді вони обговорювали три основні теми.

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Спогади про приватну розмову

У рамках Нормандської зустрічі у 2019 році Володимир Зеленський мав приватну розмову з російським диктатором. Як пригадує президент України, розмова була важкою.

В нас була довга бесіда, в різних тональностях. Я йому говорив про те, що Мінські угоди не спрацюють. Бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча, я йому пояснював з цифрами дуже конкретними,

– розповів президент.

Він зазначив, що тоді вже були перші кроки до відведення – тоді Зеленський показав Путіну статистику. Згідно з нею остаточне відведення військ мало тривати 20 років, тобто стільки ж країна перебувала б у стані замороженого конфлікту. Про це говорили дуже довго, відбувалися "торги".

Водночас тоді підіймалася і газова історія – про суд, який виграла Україна. Попри все Росія погодилася передати гроші – й Україна їх отримала. Третім же питанням на зустрічі був обмін – тоді вдалося обміняти 100 людей.

Росія і "формула миру"

Володимир Зеленський розповів, що перший мирний саміт відбудеться навесні у Швейцарії. Водночас президент хотів би, щоб вже другий мирного саміту відбувся за межами Європи.

Український лідер зазначив, що під час першого саміту підготують мирний план, який потім представлять російській стороні. Президент наголосив, що необов'язково країна-агресорка має його прийняти. Можливий варіант, як у випадку зернової угоди – її розробили без Росії, а вже потім передали на розгляд.

Із "мирною ініціативою" буде те саме. Документ через перемовників покажуть російській стороні. І тоді Україна буде готова провести другий саміт миру.