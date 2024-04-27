Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА

Увечері 26 квітня голова Броварської РДА Володимир Майбоженко напідпитку влетів на автівці в пішоходів. Володимир Зеленський звільнив очільника райдержадміністрації.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента ввечері 27 квітня. Зазначимо, що одразу після аварії очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

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Указ президента

Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'',

– ідеться в розпорядженні Зеленського.

Тобто причиною звільнення Майбоженка є порушення ним Конституції та законів України.

Що відомо про ДТП

Ввечері 26 квітня очільник Броварської РДА Володимир Майбоженко на автомобілі в'їхав у натовп на пішохідному переході. Поліція встановила, що він був п'яний: перевірка на "Драгері" показала 2,31 проміле. Правоохоронці розповіли, що посадовець проїхав на червоний сигнал світлофора, що і призвело до ДТП.

Внаслідок аварії постраждало 4 осіб – 32-річна мати з донькою 2,5 року, а також два чоловіки 29 та 26 років. Чоловіки у важкому стані. У них множинні переломи та забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Мати та дівчика мають травми середньої важкості.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що лікарі Броварської лікарні роблять все можливе, щоб вберегти життя постраждалих. Вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Зазначимо, що з декларації Майбоженка журналістам 24 Каналу вдалося встановити, що чиновник був на Volvo 90XC 2018 року випуску. Вартість цієї автівки – 1 946 230 гривень.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко закликав до об'єктивного, неупередженого розслідування та справедливого покарання, адже така поведінка, як у Майбоженка, неприпустима.