Володимир Зеленський підготував план перемоги України і хоче його показати Дональду Трампу. Глава держави зізнався, що досі не знає, як республіканець бачить завершення війни в Україні.

Журналіст CNN запитав у президента Зеленського, що, на його думку, мав на увазі Дональд Трамп, коли казав, що у разі перемоги на виборах здатен закінчити війну в Україні за кілька днів ще до того, як офіційно вступить на посаду.

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"У нас була гарна розмова"

Глава держави відповів, що досі не може зрозуміти, як Трамп планує покласти кінець війні в Україні, бо не знає деталей його плану. "Я не знаю, що він має на увазі, і що це означає", – підкреслив політик.

Моя позиція, що передвиборчі меседжі – це передвиборчі меседжі. Інколи вони не зовсім реалістичні. І тому, я думаю, що ці меседжі можуть тривожити нас, увесь наш народ,

– сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що мав гарну телефонну розмову з Дональдом Трампом. Республіканець запевнив Зеленського, що дуже підтримує Україну і підтримуватиме надалі. Трамп переконував, що розуміє, як важко вижити під час війни, і зробить усе, щоб зміцнити Україну.

Зеленський уточнив, що розмовляв із Трампом усього один раз за увесь цей час. Це було два місяці тому.

Президент додав, що планує показати Трампу план перемоги, щоб почути його реакцію.