Ми точно розуміємо, що відбувалося, – Зеленський про те, чи причетна Україна до атаки на Кремль

Володимир Зеленський заперечив причетність України до так званої "атаки" невідомого дрона на Кремль на початку травня. Український лідер запевнив, що це не цілі України.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час спілкування з італійськими журналістами в Римі, пише 24 Канал. Глава держави сказав, що це неправда, що нібито український дрон атакував Кремль.

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Зеленський пояснив, чому Кремль звинувачує Україну в атаці

"Це точно не наш дрон. Ми точно розуміємо, що відбувалося. Абсолютно! Ми не запускали ніякий дрон йому по Кремлю", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Путіну хочеться показати, що це нібито Україна атакувала Кремль.

Ви повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій навіть для його суспільства у нього (Путіна – 24 Канал) стає все менше й менше,

– сказав Зеленський.

На думку глави держави, Путіну було потрібно завдати удар по Україні й тому кремлівський диктатор, чи його прибічники завжди придумують привід.

"Я не знаю, хто запускав цей дрон. Але ми точно не причетні", – додав президент.

Зеленський наголосив, що Україна б взяла на себе відповідальність, якби була причетна до атаки.

"Чого нам боятися? У чому тут жах для нас? Він щоденно нас бомбить. Наша позиція – ми не стріляємо по цивільному населенню і по Російській Федерації", – заявив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів, що Україна має зобов'язання перед партнерами, які давали їй зброю. Зокрема, Україна використовує західну зброю тільки по позиціях і базах росіян на окупованій території.

Що відомо про атаку дрона на Кремль