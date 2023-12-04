Отримали нову ППО і дефіцитні ракети: Зеленський провів щоденний селектор

Україна отримала нові зенітні комплекси, які допоможуть захистити небо від російських атак, а також дефіцитні ракети до наявних систем ППО. Крім того, наша країна нарощує виробництво власної зброї.

Про це повідомив Президент України після проведення щоденного селектора. Окремо він також подякував партнерам за постійну підтримку.

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Зеленський про підсумки щоденного селектора

Президент повідомив, що триває виконання важливих оборонних домовленостей з партнерами України. Так, наша країна отримала нову зброю від союзників.

Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям,

– повідомив Зеленський.

Він також заявив, що Україна продовжує нарощувати виробництво власної зброї й вже досягла певних результатів. Так, уперше вдалося виготовити 6 самохідних артилерійських установок "Богдана". Зеленський наголосив, що у майбутньому Україна хоче нарощувати виробництво й досягти ще кращих результатів.

Крім того, продовжує працювати "зерновий коридор". За словами Зеленського, Україна вже перевищила позначку в 7 мільйонів тонн вантажів.

Президент України на щоденному селекторі також заслухав доповіді розвідок, зведення з фронту, зокрема – про оборонні бої на Бахмутському й Авдіївському напрямках та активні дії на Півдні.

Також він розповів, що в Херсоні триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Надзвичайні служби, ОВА та МВА продовжують допомагати постраждалим. Зеленський також уточнив, що "Сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто".

У Міноборони анонсували нову ракету "Нептун"

Україна створює нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Нині триває розробка, інших відомостей в Міністерстві оборони України поки що не розкривають.

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун"", – розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Видання Defense Express припускає, що, ймовірно, мовиться про адаптацію ракети Р-360 комплексу "Нептун" для знищення наземних цілей. Раніше в медіа вже активно обговорювали, що Україна дійсно може мати на озброєнні "наземну" версію цієї протикорабельної ракети. У ЗМІ пишуть, що дальність цієї ракети може сягати 400 кілометрів (проти 300 кілометрів у протикорабельної версії), її бойова частина – 350 кілограмів (проти 150 кілограмів).