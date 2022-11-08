Розуміємо плани росіян, – Зеленський описав ситуацію на Півдні та Сході

Під час вечірнього звернення 8 листопада президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Він наголосив, що особливо складна ситуація на Донеччині.

В інформаційному просторі спостерігається певне зменшення кількості новин з фронту, однак інтенсивність боїв насправді не стала меншою, зазначив президент.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Зеленський наголосив, що ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині.

Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі,

– сказав президент.

Він також зазначив, що на Херсонщині ЗСУ "акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території" укріплюють свої позиції, ламають російську логістику та послідовно знищують потенціал Росії утримувати в окупації південь України.

"Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон", – додав глава держави.

Маляр розповіла про плани окупантів на Херсонщині

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про наміри окупантів у Херсонському напрямку. Вона зазначила, що ворог намагається ввести в оману ЗСУ.

За її словами, росіяни розглядають декілька варіантів. І відступ з Херсону – це один із них. Однак як саме вони вирішать діяти – наразі не відомо.

Маляр зазначила, що великою мірою дії ворога на Херсонщині залежатимуть від їхнього успіху у Донецькому напрямку, оскільки для них це наразі є головною метою.

Президент України Володимир Зеленський має намір продовжити дію воєнного стану в нашій державі. Відповідний законопроєкт він уже вніс на розгляд у парламент.

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