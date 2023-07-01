Путіну загрожують більше, ніж мені, – Зеленський про ризики для життя під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення на Володимира Зеленського скоїли понад 10 замахів. Спілкуючись з журналістами, він розповів про загрози власному життю.

В інтерв'ю президент України зізнався, що йому важко відповісти на питання "Як це – бути людиною, якій найбільше загрожує небезпека". Зокрема тому, що він себе такою людиною не вважає.

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Зеленський звик до небезпеки

Водночас глава держави зазначив, що найбільша небезпека наразі загрожує українським військовим на передовій. Він наголосив на тому, що там постійно падають бомби.

Дуже важко спати і виживати. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай Боже їм сили вистояти і повернутися додому,

– додав президент.

Якщо вже говорити про самого Володимира Зеленського, то його особиста безпека стала частиною його життя. І до цього глава держави вже звик. За його словами, "це свідомий вибір, який ми зробили". Водночас він зазначив, що пишається тим завданням, яке перед ним постало.

Я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожує небезпека, ніж мені. Є більше людей, які хочуть його вбити,

– наголосив він.

Водночас президент України назвав важливе завдання, яке повинна виконати Україна перед самітом НАТО. Нагадаємо, що він відбудеться 11 липня у Вільнюсі.

Україна має показати результати