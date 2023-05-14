Від Криму нічого не залишилося, – Зеленський про руйнування росіянами українського півострова

Володимир Зеленський дав масштабне інтерв'ю журналістам в Італії. У ньому він розповів, що росіяни нещадно руйнують природну та культурну спадщину анексованого в нашої країни півострова Крим.

Президент України наголосив, що туризму у Криму наразі немає. Про це повідомляють італійські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився щодо стану речей у Криму

Український очільник запевнив, що він знає, що зараз відбувається в Криму. За його словами, півострів із "прекрасного природного скарбу", яким він був до анексії у 2014 році, перетворився на "цілковиту занедбаність".

"Що їм ця країна (Росія – 24 Канал) принесла – втрачений туризм, втрачених людей. Там немає ніякої економіки й життя також", – підкреслив Зеленський.



Зеленський дав інтерв'ю італійським журналістам / Скриншот 24 Каналу

Президент також зазначив, що без України півострів не може існувати. Ба більше, навіть ті кримчани, які спочатку підтримували Росію, усвідомили, що, крім втрат, ця країна їм нічого не принесла.

Кримчани – вони такі самі українці,

– пояснив український очільник.

Попри це він розповів, що відновлювати Крим після вигнання звідти росіян доведеться дуже і дуже довго, адже по собі окупанти не залишили абсолютно нічого.

Український президент не боїться референдуму в Україні

Зеленський нагадав, що згідно з українським законодавством референдум може проводитися лише на всій території України. Тому всі спроби провести так звані "всенародні голосування" на окремих частинах нашої країни не є правомірними.

"Ми не боїмося референдумів, просто це суперечить Конституції України, тому що Автономна Республіка Крим вона входить у склад нашої країни", – наголосив президент.

Крім цього, Зеленський також назвав так звані "референдуми" проявом сепаратизму та порушенням чинних норм конституції й закону нашої держави.

Росіяни в Криму готуються до контрнаступу ЗСУ

Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" проникли на ключові фортифікаційні споруди Криму. Вони оцінили рівень готовності окупантів до відбиття можливого десанту з моря та відзначили як організована оборона, де розташовані вогневі точки й де пролом в обороні росіян.

В "Атеші" додали, що вони присутні на зведенні ліній на багатьох ділянках, зокрема в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та на багатьох інших ділянках.

Попри це російські пропагандисти цинічно стверджують, що у тимчасово окупованому Криму немає руху опору. Хоч насправді саме там розгорнулися найбоєздатніші осередки руху "Атеш". Ба більше, партизани знаходять серед місцевих жителів велику підтримку.

Згідно з Конституцією України Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.