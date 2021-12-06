Зеленський розповів, як партнери України допомагають ЗСУ
6 грудня 2021 , 19:23Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський у 30-річчя Збройних сил України розповів про допомогу для нашого війська від партнерів держави. Зокрема, про співпрацю з Туреччиною та Великою Британією.
Як Україна співпрацює з партнерами у військовій сфері
Київ підписав угоду з Лондоном на суму понад 60 мільярдів гривень. Про це президент заявив на святкових урочистостях 6 грудня у Харкові.
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Ця угода передбачає:
- будівництво ракетних катерів,
- будівництво військово-морських баз,
- постачання протимінних кораблів,
- оснащення протикорабельними ракетними комплексами.
Спільно з Туреччиною ми будуємо корвет класу "Ада". Сьогодні в Одесі Військово-морським силам ЗСУ передадуть 2 патрульних катери типу "Айленд" – "Фастів" та "Суми",
– розповів Зеленський.
Як в Україні відзначають 30-річчя ЗСУ
- О 18:00 в шести містах України – Львові, Харкові, Києві, Одесі, Краматорську та Озерному – одночасно почалися урочисті заходи. Після них, до речі, заплановані концерти відомих гуртів.
- Президент у день ЗСУ відвідав військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Політик поспілкувався з бійцями та вручив їм подарунки.
- Цікаво, що зі святом українських військових привітали американські колеги. Так, посольство США опублікувало відповідне відео. На ньому до наших бійців звернулася старша представниця Пентагону полковник Брітанні Стюарт. Вона наголосила, що Вашингтон – найсильніший партнер Києва.
Президент взяв участь у святкових урочистостях з нагоди 30-річчя ЗСУ: дивіться відео