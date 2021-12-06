Зеленський розповів, як партнери України допомагають ЗСУ

6 грудня 2021 , 19:23
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський у 30-річчя Збройних сил України розповів про допомогу для нашого війська від партнерів держави. Зокрема, про співпрацю з Туреччиною та Великою Британією.

Як Україна співпрацює з партнерами у військовій сфері

Київ підписав угоду з Лондоном на суму понад 60 мільярдів гривень. Про це президент заявив на святкових урочистостях 6 грудня у Харкові.

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Ця угода передбачає:

  • будівництво ракетних катерів,
  • будівництво військово-морських баз,
  • постачання протимінних кораблів,
  • оснащення протикорабельними ракетними комплексами.

Спільно з Туреччиною ми будуємо корвет класу "Ада". Сьогодні в Одесі Військово-морським силам ЗСУ передадуть 2 патрульних катери типу "Айленд" – "Фастів" та "Суми",
– розповів Зеленський.

Як в Україні відзначають 30-річчя ЗСУ

  • О 18:00 в шести містах України – Львові, Харкові, Києві, Одесі, Краматорську та Озерному – одночасно почалися урочисті заходи. Після них, до речі, заплановані концерти відомих гуртів.
  • Президент у день ЗСУ відвідав військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Політик поспілкувався з бійцями та вручив їм подарунки.
  • Цікаво, що зі святом українських військових привітали американські колеги. Так, посольство США опублікувало відповідне відео. На ньому до наших бійців звернулася старша представниця Пентагону полковник Брітанні Стюарт. Вона наголосила, що Вашингтон – найсильніший партнер Києва.

Президент взяв участь у святкових урочистостях з нагоди 30-річчя ЗСУ: дивіться відео

 

Автор: Софія Мінджоса