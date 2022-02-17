Зеленський розповів, яким має бути результат його зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський вважає, що його зустріч із Володимиром Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією. Український лідер уточнив, що найважливіша її мета – аби не було війни.

Український президент тривалий час хоче зустрітися з російським. В інтерв'ю виданню Зеленський розповів, яким має бути результат його зустрічі з очільником Кремля.

Читайте також Зеленський попросив Італію допомогти організувати його зустріч з Путіним

Зеленський про мету перемовин з Путіним

Український лідер зазначив, що його зустріч з Путіним "точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід". За його словами, сама по собі зустріч є сигналом про те, чого сторони хочуть.

Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через пів року зустрічатися і продовжувати розмову,

– пояснив Зеленський.

Він описав один із варіантів перемовин: "президенти можуть вийти із зустрічі й сказати, що у найближчі 5 – 10 років нічого не вийде". "Така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі", – додав глава держави.

Такий розвиток подій Зеленський вважає також хорошим результатом для України, адже "гірше за все жити в невизначеності".

Можлива зустріч Зеленського з Путіним: коротко

У Москві на пропозиції Києва про зустріч президентів або відповідають відмовою, або ставлять умову, що на ній не порушуватимуть питання окупованих частин Донбасу чи Криму, що неприпустимо для України.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше він уточнив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Нещодавно Реджеп Ердоган зголосився взяти на себе організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Він заявив, що може бути посередником між сторонами.

У січні лідер України запропонував главі США Джо Байдену провести тристоронні перемовини за участю Путіна. Однак поки Київ не отримав офіційної відповіді.

Крім того, Зеленський просив посприяти з організацією його перемовин з главою Кремля і прем'єра Італії Маріо Драгі.

До теми – Зеленський погодився на зустріч із Путіним: дивіться відео