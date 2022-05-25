Зеленський розповів, за яких умов стадія кривавої війни може перейти у дипломатичний формат

Росія повинна відвести свої війська до позицій станом на 24 лютого, щоб розблокувати мирне врегулювання війни в Україні. Та наразі у Кремлі не зацікавлені у мирних переговорах з Києвом.

Росія повинна відвести війська

Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час Українського сніданку у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє 24 канал.

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Глава держави переконаний, що ця стадія війни може перейти у дипломатичний формат за участю президентів України та Росії або третіх сторін. Без потужних партнерів, як заявив президент, з Росією немає про що говорити.

Ця стадія кривавої війни може перейти у формат дипломатичних перемовин у тому чи іншому вигляді за участю президентів Росії та України або за участі наших стратегічних партнерів,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що перемовини стануть можливі, коли в Києві зрозуміють, що Росія демонструє бажання перейти з кривавої війни до дипломатії.

За словами Зеленського, це можливо, "якщо Росія продемонструє хоч щось". Як крок Зеленський назвав відведення російських військ до позицій станом на 24 лютого.

Я вважаю, що це був би правильний крок з боку Росії,

– додав український президент.

Глава держави підтвердив, що Росія не ставиться серйозно до переговорів та не зацікавлена в них. Зеленський сказав, що не бачить предметних речей від Москви.

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Також він заявив, що спершу було відчуття, що з Росією можна говорити, однак зараз ніяких кроків від Кремля лідер України не бачить. Більше того, на думку Зеленського Росія займається затягування, як це було під час "Мінського процесу".

Президент сказав, що єдиний позитивний момент на цей момент це те, що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі", внаслідок чого вдалося вивезти цивільних, а потім і військових.

Що відомо про переговори України та Росії

Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася дипломатично зупинити агресію Кремля. Відбувалися перемовини на рівні підгруп, делегацій та навіть глав МЗС.

Та наразі мирні переговори між Україною та Росією призупинені. В Офісі Президента заявили, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Також в ОП повідомили, що Москва продовжила вдаватися до шантажу.

На хід перемовин вплинули звірства російських військових у Київській області, внаслідок чого загинуло понад 1200 людей. Зеленський наголошував, що українці більше не хочуть домовлятися з росіянами, а прагнуть їх вбити.

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