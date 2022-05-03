Зеленський серед лідерів у голосування читачів TIME щодо топ-100 найвпливовіших людей світу

Американський журнал TIME розпочав голосування читачів щодо кандидатів у свіжий рейтинг топ-100 найвпливовіших людей світу. Серед лідерів в цьому голосуванні президент України Володимир Зеленський.

Редакція журналу TIME вирішила дати можливість і своїм читачам висловити думку про те, то має бути в рейтингу найвпливовіших осіб у 2022 році. На сайті є перелік осіб, за яких можна проголосувати "так" або "ні".

Варте уваги "Не могла ані спати, ані їсти": як війна мобілізувала "Жіночий ветеранський рух"

За українського президента Володимира Зеленського голоси "так" віддали 83% читачів.

24 канал вирішив порівняти, як голосують за інших світових політиків. Лише двоє мають більше голосів "так", аніж "ні". Це президент США Джо Байден, який отримав 59% "так". А також Еммануель Макрон – 52%. Його нещодавно переобрали на посаду президента Франції.

Серед головних "лиходіїв", яких читачі TIME не хочуть бачити в рейтингу – президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (85% голосів "ні") та російський диктатор Володимир Путін. Проти останнього свої голоси віддали чотири з п'яти читачів журналу (80% голосів "ні"). Поруч з ними й німецький канцлер Олаф Шольц. Його не хочуть бачити в рейтингу 76% читачів журналу.



Голосування за топ-100 найвпливовіших людей у 2022 році / Ілюстрація 24 каналу

Варто відзначити, що в рейтингу від журналу TIME не лише політики. Там чимало і світових знаменитостей, серед яких видатні економісти та фінансисти, керівники корпорацій, актори, спортсмени тощо.

Голосування триватиме до середини травня. 23 травня журнал оголосить вибір редакції та можна буде глянути результати голосування читачів.

TIME та Зеленський

Після початку війни Росії проти України, Володимир Зеленський привертає чималу увагу західних ЗМІ. Не став виключенням і TIME.

На початку березня, коли війна ще перебувала в початковій фазі, а навколо Києва була російська окупаційна армія, журнал TIME вийшов з обкладинкою, де розмістив цитату Володимира Зеленського "Життя переможе смерть, а світ – темряву". Це цитата зі звернення Володимира Зеленського до Європарламенту 1 березня. Тоді номер журналу присвятили Зеленському та українським героям.

Наприкінці квітня вже фотографія Володимира Зеленського була на обкладинці номеру журналу. Тоді їхній кореспондент Саймон Шустер провів два тижні в Києві. Протягом цього часу він навідувався до президента. І описав роботу української влади.