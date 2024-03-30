Грають свої карти: Черник проаналізував інтерв'ю Зеленського і Сирського

Володимир Зеленський та Олександр Сирський напередодні дали великі інтерв'ю. Заяви українського лідера були тяжчими й це має логічне пояснення.

Річ у тім, що інтерв'ю Володимира Зеленського спрямоване саме на західну аудиторію. Про це у зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що це інтерв'ю також можна пов'язати з нещодавнім візитом спікера Палати представників США Майком Джонсоном.

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На кого спрямовані заяви Зеленського

"Президент правильно грає карту у частині посилення тиску на наших союзників. Жодним чином не треба розглядати це інтерв'ю, як інформацію для нашого внутрішнього споживання. Так і має бути", – пояснив військовий експерт.

Так, Україна і союзники живуть у різних реальностях. Отже, без нагнітання "чорних хмар" незрозуміло як розблоковувати надання військової допомоги. А без потоку зброї до України нам буде доволі нелегко.

Що ж стосується розмови Зеленського з Джонсоном, то це теж гарний знак. Адже якби спікер Палати представників дійсно не хотів розблоковувати голосування щодо допомоги Україні, то не пішов би на цей контакт.

Сирський заявив, що Харків може стати фатальним для Росії

Олександр Сирський в інтерв'ю наголосив, що Харків стане для окупантів фатальним місцем, якщо вони спробують на нього піти. Черник переконаний, що так і буде, адже варто лише згадати про Авдіївку та Бахмут, які набагато менші за Харків. Водночас укріплення багатомільйонного міста тут просто не порівняні.

Крім того, по кордону Україна за 2 роки зробила усе можливе для укріплення кордону з Росією.

"Щоб дійсно прориватися аж до Харкова, а це близько 40 кілометрів, – росіянам потрібне угруповання щонайменше 100 тисяч. Якщо буде менше, то розмова ні про що. Лише в Авдіївці від 7 жовтня 2023 року противник поклав більше ніж 40 тисяч осіб", – підкреслив Черник.

Інші теми, які проаналізував Черник

Росія 25 березня використала для атаки по Києву ракети "Циркон". На думку Черника, ворог може здійснити масовану атаку такими ракетами , але раптовим цей обстріл не буде. Так, після того, як Росія почала застосовувати ракети "Циркон", Україна обчислює усі можливі алгоритми атаки.

, але раптовим цей обстріл не буде. Так, після того, як Росія почала застосовувати ракети "Циркон", Україна обчислює усі можливі алгоритми атаки. Окупанти посилили атаки по енергетичній та газовій системах . Черник припустив, що ця активізація пов'язана з тим, що ворог зрозумів, що захопити нашу державу не вийде. Тож і вирішив руйнувати усе, не намагаючись щось приберегти собі.

. Черник припустив, що ця активізація пов'язана з тим, що ворог зрозумів, що захопити нашу державу не вийде. Тож і вирішив руйнувати усе, не намагаючись щось приберегти собі. Росіяни 28 березня збили свій літак в окупованому Севастополі. Військовий експерт переконаний, що це був саме friendly fire, адже для української системи ППО це занадто велика відстань.