Зеленський скасував зустріч з главою МЗС Німеччини через питання зброї, – CNN

Зустріч Володимира Зеленського та Анналени Бербок начебто скасували через відмову Німеччини надавати Україні зброю. Тим часом офіційна причина – помилка у розкладі.

Водночас CNN з посиланням на джерела, близькі до уряду, повідомляє: зустріч не відбулася через позицію Німеччини. Зокрема, через те, що Бербок не відповіла, чи відмовиться Німеччина від скандального газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться в Україну.

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Окрім того, ще однією причиною для скасування зустрічі стала "відмова Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо або побічно".

Багато хто у Східній Європі та Києві все частіше розглядає Німеччину, скоріше, як союзника Росії, аніж як союзника Заходу,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Олаф Шольц – канцлер Німеччини – зауважив, що нічого не знає про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок.

Розмова Бербок та Шмигаля

У Києві Бербок зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він наголосив, що Україна максимально консолідує своїх основних міжнародних партнерів. А також сподівається на подальшу підтримку нашої держави та непохитну позицію Берліна.



Зустріч Бербок та Шмигаля / Фото пресслужби Кабміну

Шмигаль наголосив на надважливості протидії російським гібридним загрозам. Окрім того, прем'єр-міністр запевнив: європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним курсом для українського уряду.

Україна та Німеччина знайшли точки дотику

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив: важливим є не те, що саме Німеччина не може зробити. Варто наголошувати на тому, що вона може зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.

"Наше завдання полягає в тому, щоб знайти точки дотику і рішення. Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення", – наголосив Кулеба.

За словами Кулеби, його переговори з Бербок були дуже відвертими. Наразі українська сторона чекатиме крок від німецького уряду.

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