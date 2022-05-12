Зеленський сказав президенту Фінляндії, що підтримує її вступ до НАТО

Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО. Підтримку такій ініціативі висловив президент України Володимир Зеленський.

Фінляндія та Швеція поки вважаються нейтральними країнами. Про бажання вступити в Альянс вони заявили після нападу Росії на Україну. В НАТО такі прагнення одразу підтримали.

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Позиція Зеленського

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поговорив з главою нашої держави Володимиром Зеленським про вступ його країни до НАТО.

Спершу лідер Фінляндії запевнив нашого президента у тому, що підтримує Україну.

Я говорив з президентом Зеленським і підтвердив тверду підтримку Фінляндією України. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку цього,

– сказав Нііністьо.

Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Обидві країни намагаються подати свої заявки на вступ до НАТО одночасно. Якщо така процедура не є можливою, то зроблять це з мінімальною різницею. Найбільш ймовірно, що країни подадуть заявки на вступ до Альянсу вже наступного тижня. Таким чином кордон Росії з НАТО стане ще ширшим, чого росіяни так бояться.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін (СДП) підтримали членство країни у Північноатлантичному альянс, як і сам Альянс. Принаймні його генсек Єнс Столтенберг заявляв, що там готові прийняти ці дві країни. Там навіть можуть вжити тимчасових заходів задля безпеки цих двох країн до їхнього вступу.

Правляча партія Швеції також повинна оголосити про рішення країни вступити до НАТО. Це вирішать 15 травня. Росія при цьому погрожувала обом цим країнам з приводу їхнього прагнення вступити до Альянсу. Також проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович. Він погрожував заблокувати вступ цих країн до Альянсу. Але вони можуть подати заявку вже на саміті цього літа.

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