Уже 14: Зеленський назвав ще одну країну, яка підтримала гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський 12 серпня повідомив, що до гарантій безпеки для України приєдналася ще одна країна. Таким чином загальна кількість держав, що підтримали Україну в безпековому плані, збільшилася до 14.

Президент України зазначив, що цією країною стала Греція. Зокрема, ці гарантії мають допомогти нашій державі убезпечитися до того, як вона вступить у НАТО.

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Греція стала новим гарантом безпеки для України

Глава держави зазначив, що він вдячний Греції за приєднання до декларації щодо підтримки України. Цю декларацію вперше презентували країни "Великої сімки" на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся у липні 2023 року.

Греція стала 14 країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Дякую Премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству,

– підкреслив Зеленський.

Він також запевнив, що українська влада працює разом з гарантами над безпековим питанням для нашої держави. Він зауважив, що це важливе питання, яке допоможе Україні на її шляху до НАТО.

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