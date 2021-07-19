Ціна – анексія, окупація та війна, – Зеленський сказав, що об'єднує Україну, Грузію і Молдову
Джерело:сайт Президента України
В України, Молдови та Грузії – однакове бачення свого майбутнього шляху. Мовиться про членство в Європейському Союзі.
Для цього необхідна підтримка від ЄС. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на міжнародній пресконференції в Батумі.
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Рівність, свобода і демократія
За його словами, у Грузії, Молдови та України – спільні прагнення та однакове бачення майбутнього – це повноправне членство у ЄС, рівність, свобода та демократія.
На жаль, наші країни єднають не лише прагнення, а й ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, що таке окупація, що таке війна,
– відзначив Зеленський.
Він наголосив, що 3 країни вперше зустрілися як Асоційовані партнери Євросоюзу на найвищому рівні.
Лінія розмежування розділяє світи
Під час свого візиту у Грузію першим місцем, яке відвідав український лідер, стало селище Абастумані, за яким розташована окупована Абхазія. Зеленський зауважив, що ситуація нагадала йому таку, як в Україні.
Лінія розмежування, як вважає президент, розділяє 2 світи: світлий, сучасний і безпечний та сірий, занедбаний і безправний.
"У такі миті особливо розумієш, яке значення для майбутнього країни має правильний вибір. Україна, Грузія й Молдова його зробили", – наголосив Зеленський.
Візит Зеленського у Грузію: що відомо
- Володимир Зеленський 19 липня прибув з робочим візитом у Грузію, аби взяти участь у роботі Батумської міжнародної конференції.
- Він поїхав на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією Абхазії. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, такий вчинок – знак солідарності.
- Мета візиту президента є початок формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.