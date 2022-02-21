Зеленський скликав РНБО: з'явилися перші кадри засідання
21 лютого 2022 , 22:37Читать новость на русском
Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради національної безпеки й оборони. Під час нього обговорять заяви, які пролунали на Радбезі Росії.
На кадрах, поширених ОП, видно, як президент України разом з міністрами та політики прибули та сіли за круглий стіл.
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Засідання Ради нацбезпеки й оборони
Засідання Ради нацбезпеки 21 лютого є позачерговим. Володимир Зеленський скликав його через заяви, які пролунали під час Радбезу Росії. Там обговорювали легітимізацію бойовиків.
Через декілька годин Путін офіційно оголосив про "визнання" проросійських бойовиків на Донбасі. Очільник країни-агресора також підписав з маріонетками Кремля договори про дружбу.Зверніть увагу! Під час засідання РНБО можуть ухвалити рішення про запровадження воєнного стану в Україні. Його, ймовірно, обмежать окупованими територіями Донбасу.
З'явилися перші кадри засідання РНБО: дивіться відео