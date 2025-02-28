Трамп зустрів Зеленського та відзначив його нарядний образ

Президент США Дональд Трамп відзначив нарядний образ Президента України Володимира Зеленського. На зустріч у Білому домі він одягнув лаконічний чорний одяг.

Про це пише 24 Канал.

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Українська делегація зустрілася з американцями

Дональд Трамп тепло зустрів українську делегацію у Білому домі. Одразу після прибуття автомобіля з українцями президент США обійняв Володимира Зеленського та сказав, що він має гарний вигляд.

Оу, він сьогодні нарядний,

– сказав Трамп.

До слова, глава Офісу Президента України Андрій Єрмак також здивував американців та користувачів мережі своїм виглядом. Чи не вперше за три роки війни він одягнув офіційний костюм.



Дональд Трамп відзначив стильний одяг Володимира Зеленського / Фото пресслужби Офісу Президента

Момент зустрічі Зеленського і Трампа: дивіться відео

Нагадаємо, українська делегація перебуває у США з робочим візитом. Посадовці вже зустрілися з двопартійною делегацією Сенату США, а тепер приїхала особисто до Дональда Трампа.

У присутності президентів Зеленського та Трампа у Вашингтоні підпишуть історичну рамкову угоду про корисні копалини між Україною та США. Після цього очікується, що американський та український лідери дадуть спільний пресбрифінг.