Добре, що Зеленський після США поїхав саме у Польщу, а не в інші країни Європи, – політолог
Днями президент Володимир Зеленський відвідав США, після чого влада анонсувала, що Україна отримає батарею ППО Patriot. Вертаючись з США, Зеленський заїхав до Польщі, де зустрівся з Анджеєм Дудою. Політологи помітили позитивні сигнали в тому, що президент не поїхав в інші країни Європи.
Про це 24 каналу сказав американський політолог Раміс Юнус. На його думку, добре, що Зеленський не зупинився ні в Брюсселі, ні в Берліні, ні в Парижі, а саме в Польщі.
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Бо, за словами експерта, після США в Європі найпоряднішими щодо України були саме поляки.
Бо вони ближче до вас, а тому гуманітарно рятували українців. І вони до кінця будуть з вами. Якщо хтось і стане зі зброєю в руках (проти Росії – 24 канал), то це будуть поляки. Бо вони на своїй шкірі знають, що таке Росія і Радянський Союз,
– вважає Юнус.
Політолог додав, що інші країни Європи "теляться" лише тоді, коли щось підгорає.
"Тому Україна правильно працює. Вам достатньо лише США та Великої Британії, щоб виграти війну. Тому, коли я кажу, що Америка допомогла вам лише на 10 – 20 відсотків, то подивіться скільки всього ви досягли", – сказав Юнус.
На його думку, США точно підуть з Україною до кінця, тому зараз треба "розрухати" Європу, зокрема Німеччину, і тоді ми отримаємо все, що потрібно.
Політолог зауважив, що Україна отримає навіть авіацію і все те, про що просив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Зеленський довів до США, що йому потрібно.
Дивіться повне інтервʼю з Рамісом Юнусом: відео
Юнус наголосив, що раніше Зеленський ставив умову, що приїд до США, якщо будуть якісь результати.
І зараз він приїхав і отримав ці результати. І президент буде далі тиснути і отримувати зброю. І в Європу Зеленський поїде лише тоді, коли будуть результати. Тому добре, що він не поїхав в Європу,
– заявив політолог.
За його словами, Зеленський міг би поїхати до Європи, якби і Patriot, і Leopard, і все інше вже було б в Україні. А просто їхати, аби підвищили політичний рівень європейським політикам, не потрібно.
"На це поки заслужили лише поляки, от Зеленський і поїхав до них. Так, президент може полетіти і до Лондону, але новий прем'єр Ріші Сунак це ще має заслужити. От американці "ворушаться" і Зеленський приїхав до них сказати "дякую", – підсумував Юнус.
Він додав, що реакція Кремля помітна неозброєним оком, але вони не знають, як на реагувати.
Зеленський зустрівся з Байденом: основне
- 21 грудня президент здійснив свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив перед Конгресом.
- Українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським під час візиту до США могла просити надати нам ракети ATACMS та БпЛА Grey Eagle. Прохання щодо надання цього озброєння вже не раз лунали з нашого боку.
- Ввечері цього ж дня США оголосили про передачу Україні довгоочікуваних ППО Patriot. При чому напередодні в Німеччині заявляли, що не збираються передавати такі системи нашій державі.
- Цікаво, що Ненсі Пелосі зауважила спільні риси в українського лідера та колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля. Зокрема, обидва політики приїжджали у США, щоб попросити допомоги та подякувати партнерам за підтримку.