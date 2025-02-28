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24 Канал Новини світу Зеленський вже у США: ЗМІ розповіли програму візиту і коли він зустрінеться з Трампом
28 лютого, 10:03
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Зеленський вже у США: ЗМІ розповіли програму візиту і коли він зустрінеться з Трампом

Дмитро Усик
Основні тези
  • Літак Володимира Зеленського прибув до США, де він зустрінеться із сенаторами та Дональдом Трампом.
  • Зеленський підпише "угоду про надра" та проведе зустрічі з українською громадою й візит в Інститут Хадсона.

Зранку 28 лютого літак Володимира Зеленського прибув до Сполучених Штатів. Спочатку президент України зустрінеться із сенаторами, а згодом – з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". До слова, літак президента приземлився на авіабазі Joint Base Andrews.

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Програма Зеленського у США 28 лютого

Так, ЗМІ пишуть, що програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США. 

Близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) Володимир Зеленський вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ. 

Через дві години, тобто о 20:00 за Києвом, плануються заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Потім президент Зеленський направиться до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Зауважимо, спеціальний представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав візит Зеленського "хорошим знаком". Політик зазначив, що справи щодо Росії й України йдуть "дуже добре".