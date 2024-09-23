У нас не так багато часу, наступні кілька місяців будуть вирішальними, – Зеленський в США

Володимир Зеленський в США отримав нагороду від Американської академії досягнень. На врученні президент сказав, що нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття.

Володимир Зеленський зауважив під час виступу на церемонії нагородження премією The Golden Plate Award Американської академії досягнень 23 вересня, що упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, де виробляють снаряди для України

Що сказав президент на врученні премії

Володимир Зеленський заявив, що сучасний світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям.

Також президент сказав, що ніхто, – ні в США, ні в Україні, ні в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, – ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Адже ці режими завжди:

побудовані на насильстві,

розв'язують війни та проливають кров,

крадуть майбутнє, адже руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах.

Президент зауважив, що саме тому вони повинні програти.

У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники,

– запевнив президент.

Він додав, що ми маємо бути швидшими, нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття.

Виступ Зеленського на врученні премії: дивіться відео

Володимир Зеленський пояснив, що представить план перемоги України:

президенту Байдену,

Конгресу,

обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу,

а також всім нашим союзникам у світі.

І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи. Просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти,

– підсумував Зеленський.

Напередодні, 22 вересня, під час вечірнього звернення президент говорив також про те, що саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні.