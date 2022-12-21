Зеленський полетів до США: що означає цей візит та якою буде реакція Росії

Президент Володимир Зеленський вже сьогодні, 21 грудня, прибуде до Вашингтону, щоб зустрітися з американським лідером Джо Байденом. Візит є показником стабілізації ситуації в Україні.

Так, те, що найвища посадова особа країни в умовах війни здійснює такий візит означає, що хоч ситуація в країні й складна, але контрольована. Таку думку 24 каналу висловив політолог та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Що означає візит Зеленського до США

Політолог розповів, що є думка начебто Зеленський поїхав "рятувати ситуацію", але це не так. Річ у тім, що Сполучені Штати надали Україні найбільшу допомогу у період повномасштабного вторгнення.

Так, це військова та фінансова допомога, яка на сьогоднішньому етапі, за приблизними підрахунками, сягає близько 50 мільярдів доларів. Ба більше, наступного року американські партнери планують виділи нашій державі приблизно таку ж суму – 45 мільярдів доларів.

Крім того, сьогодні відбуваються безпрецедентні речі. Як-от передача Україні найсучаснішої американської системи протиповітряної оборони Patriot, яка стоятиме на східних кордонах Європи.

Україна стає східним кордоном Європи та боронить увесь світ від російської агресії. Їй делегують цю надважливу місію у силу історичних обставин, бо, на жаль, ми маємо такого дурного сусіда. Саме візит Зеленського до США сьогодні є показником того, що Україні вірять та довіряють,

– підкреслив політолог.

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Яка мета візиту президента до Вашингтону

Українська влада чітко формує потреби в озброєнні, яке необхідне нашим Збройним Силам. Це свідчить про те, що влада контролює ситуацію, а це дуже найголовніше в умовах війни. Так, влада України має контролювати менеджмент війни.

Це найголовніше. У цій частині візит (Зеленського в США – 24 канал) є одним з елементів,

– зауважив політолог.

За його словами, не варто звертати увагу на маніпуляції та спекуляції щодо військової допомоги США нашій державі, мовляв, щось не додали. Для цього є офіційний сайт Пентагону, де можна перевірити список озброєння, яке нам передали партнери.

"Треба звертати увагу на те, що Захід не відмовляється та не відмовиться допомагати Україні", – наголосив Клочок.

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Як реагуватимуть в Росії

Це розуміють навіть росіяни, тому й істерять з цього приводу. Сьогодні в країні-агресорці немає навіть спільної думки щодо необхідності нового наступу у 2023 році. А візит Зеленського до Вашингтону лише підкреслює те, що ці твердження є правдивими та логічними.

Надалі у них (пропагандистів – 24 канал) вибиватиметься будь-яке підґрунтя для того, щоб доводити росіянам нібито вони роблять правильні речі,

– сказав політолог.

Українці мають фіксувати, що сьогодні в інформаційному полі є дуже багато ІПСО, зокрема напад з Білорусі, нездатність української армії боронити нашу землю або ж відмова партнерів надавати нам допомогу. Але це абсолютна маячня, а візит Зеленського до США підкреслює, що все йде за планом.