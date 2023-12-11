Відновити безпеку та зруйнувати агресію: Зеленський сказав, яка головна ціль України у 2024 році
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, розпочав свій візит до США. Під час цього він окреслив головну ціль для України на наступний рік.
Під час свого виступу у Національному університеті оборони у Вашингтоні він наголосив, що такі люди, як російський президент Владімір Путін, не повинні навіть сподіватися завоювати свободу.
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Нам потрібна впевненість
За словами Зеленського, зараз ми можемо показати нашим дітям і онукам, що таке справжня впевненість, яку продемонстрували наші предки, коли руйнували Берлінську стіну.
Зеленський підкреслив, що зараз потрібна не менша впевненість, ніж була тоді у президента США Рональда Рейгана.
Я вірю, що це наші спільні цілі, щоб безпека, встановлена після 1989 року, була повністю відновлена і збережена, щоб свобода, як і тоді, довела, що, "коли її кордони розширюються в одній країні, розширюється свобода для всіх людей" і, щоб наступного року, агресія ворога вільного світу почала руйнуватися, як та стіна,
– сказав президент України.
Він наголосив, що ми можемо зробити це реальністю.
Він також зауважив, що дуже важливо, щоб політика не намагалася зрадити солдатів, бо, як і зброя, потрібна для їхнього захисту, свобода завжди потребує єдності.
Візит Зеленського до США
- Володимир Зеленський 11 грудня прибув з візитом до США. Він вже провів зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном. Також там була присутня делегація з України. До її складу входять Андрій Єрмак, а також Оксана Маркарова.
- Зеленський зазначив, що вони обговорювали виклики для глобальної безпеки. Також мовилось про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
- Глава держави подякував за виконання домовленостей. Зокрема тих, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Також подякував Остіну та Брауну за їхнє особисте лідерство.