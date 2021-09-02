Зеленський у США провів зустріч з конгресменами з групи підтримки України: про що говорили
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський продовжує офіційний візит до США. Глава держави зустрівся з представниками Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі. Президент запропонував конгресменам долучитись до втілення Плану трансформації України.
Зеленський подякував американській делегації, що відвідала Україна на 30-річницю її Незалежності. Також представники США були представлені на саміті Кримської платформи.
Актуально Наш баланс у боротьбі з Росією, – Чалий пояснив, чому США потрібні Україні
Президент хоче вивести партнерство зі США на новий рівень
Глава держави наголосив що двопалатна підтримка в Конгресі – це основа стратегічного партнерства. Основою цієї підтримки є спільні цінності та довготривалі інтереси.
Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень,
– сказав президент України.
Зеленський запропонував американцям долучитись до Плану трансформації української економіки. Він зазначив, що пріоритетом Києва є антикорупційна політика та судова реформа.
Зеленський закликав зберегти санкції через "Північний потік-2"
Однією з топтем обговорення стала безпекова ситуації на Донбасі та в окупованому Криму. Не забули політики поговорити і про російський проєкт "Північний потік-2".
Санкційний тиск на цей проєкт має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку-2" можуть стимулювати Росію до домовленостей та їх дотримання,
– зауважив Зеленський.
Варто прочитати Відверта розмова без реверансів, – Кулеба про зустріч Байдена та Зеленського
Про що ще говорив президент Зеленський з конгресменами:
- Співпраця зі США у сфері освіти.
- Участь США у лікуванні та реабілітації українських військових.
- Події в Афганістані та, зокрема, евакуація громадян з цієї країни.
У Конгресі запевнили про підтримку України
Співголова Українського кокусу Марсі Каптур запевнила, що у Конгресі підтримують територіальну цілісність України та всі позитивні перетворення, які проводять на українській території.Зверніть увагу! 1 вересня Зеленський зустрівся з Джо Байденом. Розмова тет-а-тет, яка мала тривати 1 годину розтягнулась на 2. Після перемовин Україна та США оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.