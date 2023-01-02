Зеленський утворив Олешківську військову адміністрацію
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонської області. Крім того, президент призначив начальника військової адміністрації.
Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 2 січня. Указ №3/2023 опублікований на сайті глави держави та набуває чинності з дня його опублікування.
Зверніть увагу Росіяни хочуть зробити Олешки полем бою: яка ситуація на окупованій Херсонщині
Хто очолив Олешківську військову адміністрацію
Президент також доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням цієї військової адміністрації.
Начальником Олешківської міської військової адміністрації призначено Тетяну Гасаненко. Про це свідчить розпорядженням №2/2023-рп, яке опублікована на сайті ОП.
Олешки все ще в окупації
- Станом на 2 січня Олешки на Херсонщині все ще перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Після деокупації правобережжя Херсонщини та Херсона з'являлися повідомлення про те, що ЗСУ відвоювали Олешки. Проте офіційно це не підтверджували.
- На початку грудня у Генштабі ЗСУ заявили, що в Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки. Також у Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни вивезли всіх колаборантів із Олешок.
- 27 грудня через обстріл Олешок загинула людина й також були поранені. У ЗСУ пояснили, що таким чином окупанти хочуть показати місцевому населенню, що обстріли нібито проводять українські захисники.
- Подібну тактику окупанти використовували ще на початку окупації, коли вдерлися на Херсонщину.