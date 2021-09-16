Зеленський створив робочу групу через загрози від "Північного потоку-2": хто туди увійшов
Джерело:Офіс Президента
У зв'язку зі завершенням будівництва "Північного потоку-2" президент Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики.
Відповідне розпорядження № 545/2021-рп глава української держави підписав 16 вересня.
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Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах,
– зазначається у документі.
Зеленський затвердив склад комісії
Володимир Зеленеський також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
До її складу, зокрема, увійшли:
- голова Служби безпеки України Іван Баканов;
- голова правління акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
"Північний потік-2": коротко
- Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.
- В Офісі Президента пропонують розглядати питання трубопроводу та транзиту газу через нашу державу в рамках нормандського формату.