Зеленський створив робочу групу через загрози від "Північного потоку-2": хто туди увійшов

16 вересня 2021 , 22:37
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Джерело:

Офіс Президента

У зв'язку зі завершенням будівництва "Північного потоку-2" президент Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики.

Відповідне розпорядження № 545/2021-рп глава української держави підписав 16 вересня. 

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Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах,
– зазначається у документі.

Зеленський затвердив склад комісії

Володимир Зеленеський також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До її складу, зокрема, увійшли:

  • голова Служби безпеки України Іван Баканов;
  • голова правління акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
Зверніть увагу! Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

"Північний потік-2": коротко

Автор: Олег Васьків