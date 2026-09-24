Україна передала США важливі розвіддані: деталі таємної зустрічі Зеленського з головою ЦРУ

Президент України поділився з американською розвідкою секретною інформацією щодо загроз для європейських країн. Отримані відомості стосуються ворожих дій на Близькому Сході та вже передані вищому керівництву Сполучених Штатів.

Як розповів в ефірі 24 Каналу суспільний діяч Борис Пінкус, Володимир Зеленський ініціював неформальну розмову з Джоном Реткліффом під час дозаправки літака в Дубліні. Український лідер надав очільнику ЦРУ цінні відомості про дії Ірану, які той згодом довів до відома Дональда Трампа.

Що відомо про передачу даних

Головний акцент у переданих матеріалах зроблено на загрозах для держав Європи та членів Північноатлантичного альянсу. Наразі цю інформацію ретельно перевіряють і підтверджують представники спецслужб Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Українська участь у безпеці Заходу дуже важлива, вона безцінна. Українські спецслужби працюють чудово. Україна намагається всюди допомагати Заходу, навіть якщо це напряму її не стосується, і це дуже цінується в Конгресі та особисто Трампом,

– наголосив Пінкус.

Такий рівень взаємодії значно зміцнює позиції нашої держави перед ключовими дипломатичними подіями. Як вже повідомлялося на нашому сайті, зустріч в Ірландії відбулася 21 вересня у вузькому колі, після чого українська делегація вирушила на Генасамблею ООН.

Завантаження опитування… Показати повністю

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з республіканцем Борисом Пінкусом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час візиту до США Зеленський поговорив з Дональдом Трампом про зниження напруги на фронті та захист цивільного населення.