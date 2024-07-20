"Це була хороша розмова, з взаємоповагою": у Зеленського розповіли деталі розмови з Трампом

Володимир Зеленський сьогодні, 20 липня, повідомив, що провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Деталей всієї розмови ми не знаємо, втім, у Зеленського поділилися частинкою з переговорів.

Зокрема, Зеленський закликав Трампа не довіряти країнам, які намагаються виправдати Владіміра Путіна. Про це в етері телемарафону заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, передає 24 Канал.

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Про що говорили Зеленський та Трамп

Никифоров повідомив, що більша частина розмови була відображена в офіційних повідомленнях. Він зауважив, що за словами Трампа, розмова була "хорошою". Так само вважають і у Зеленського.

Це була хороша розмова, в дусі взаємоповаги. З того, що не увійшло, але варто сказати, що Володимир Зеленский закликав Дональда Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються якось пояснити, виправдати дії Володимира Путіна,

– розповів прессекретар.

Він додав, що під час телефонної розмови Зеленський назвав Путіна "звичайним вбивцею". Президент також розповів про удар по Миколаєву. Також політики засудили російський удар по "Охматдиту"

"Трамп сказав не вірити fake news, що його перемога може бути вигідна Росії", – зауважив Никифоров.

Також була зафіксована принципова згода обох сторін на особисту зустріч. Втім, про це говорити ще зарано.

До слова, після телефонної розмови з Зеленським, Трамп пообіцяв принести мир і завершити війну в Україні. Він також зазначив, що обидві сторони зможуть досягти угоди.